"Как же вам идет!": отдыхающая в ОАЭ Акерке Буркитбай в хиджабе восхитила подписчиков

Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Казахстанская артистка Акерке Буркитбай удивила фанатов, представ в хиджабе. Кобызистка в таком виде посетила известную мечеть в столице ОАЭ, куда отправилась отдыхать, передает NUR.KZ.

Акерке отметила, что восхищена красотой и величием мечети шейха Зайда в Абу-Даби - одной из шести самых больших мечетей мира. Мечеть способна вместить одновременно до 40 тысяч человек.

"Место трогает до глубины души. Нельзя описать словами все великолепие и те чувства, которые испытываешь", - написала она, опубликовав фото и видео.

Подписчики пожелали, чтобы молитвы артистки были услышаны Всевышним, а ее пожелания сбылись. Они отметили, что Акерке в хиджабе выглядит просто потрясающе. Они пожелали ей счастья в браке с Али Окаповым.

"Как же вам идет этот хиджаб!", "Будь счастлива, дорогая. Ты очень умная девушка. Живите счастливо вместе с Али, пусть Бог дарует вам долгие годы в браке", "Наша красота", "Классно", "Видно, что вы очень воспитанная, спокойная девушка, у вас натуральная красота", "Хорошего отдыха", "Вы красавица", - гласят многочисленные комментарии.

Мы писали ранее, что Акерке Буркитбай вдохновила фанатов нежной фотосессией. Сноха Розы Рымбаевой также призвала не бояться риска и жить на полную.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969639-kak-zhe-vam-idet-otdyhayuschaya-v-oae-akerke-burkitbay-v-hidzhabe-voshitila-podpischikov/