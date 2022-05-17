"Сплошное восхищение": примерившая романтический образ Рита Дакота впечатлила Сеть

Рита Дакота. Фото: instagram.com/ritadakota

32-летняя белорусская певица Рита Дакота представила новую фотосессию на суд своих фанатов. Они отметили, что в этом образе артистка напоминает им сказочную Русалку, но не обошлось без "ложки дегтя". Критики решили, что у Риты на фото "неудачный макияж", передает NUR.KZ.

"Иногда я леди, иногда я панк. Обе Риты мне нравятся, обеих принимаю. Раньше принимала только одну", - написала Рита в Instagram.

Новая фотосессия певицы привела в восторг ее подписчиков. Они отметили, что Рита восхищает их своей многогранностью и талантом.

"Талант и красота", "Рита, вы невероятны", "Ты сплошное восхищение и ориентир для меня", "Красота какая же ты", "А еще сколько их разных внутри неизведанных, многогранность", "Ай, какая", "Богиня", "Это же классно, когда женщина такая разная и многогранная! Внезапная вся такая", "Круто, вы молодец", "Повзрослевшая прекрасная Рита", "Шикарная Русалка", "Афродита", "Эти глаза!" - отметили фанаты.

Но нашлись и те, кому не понравился фотосет.

"Какой-то макияж неудачный", "Фото обрезанные без ног как-то странно воспринимаются", "Понравились только две последние. На остальных что-то не так с лицом - то ли перекрасили, то ли свет не так падает. Слишком резкие, нереальные черты лица", - заключили комментаторы.

Мы писали недавно, что Рита Дакота раскрыла подробности пластической операции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969600-sploshnoe-voshischenie-primerivshaya-romanticheskiy-obraz-rita-dakota-vpechatlila-set/