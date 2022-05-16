Асель Аскар сделала повторную блефаропластику и показала результат (видео)

Асель Аскар. Кадр видео: instagram.com/assel.askar

Асель Аскар решила сделать повторную блефаропластику и показала подписчикам свои глаза сразу после процедуры. Актриса уточнила, что у нее была полноценная операция, передает NUR.KZ.

В своем Instagram отечественная знаменитость рассказала о решении внести изменения в форму глаз.

"Сегодня день икс, я еду на блефаропластику, я ее буду обновлять спустя четыре года. Немного волнуюсь, но мне уже не страшно", - рассказала Асель.

Актриса также показала часть процесса, после которого вышла в солнцезащитных очках.

"Прям была полноценная операция. Что-то мне прям холодно", - призналась она.

Супруг встретил ее с цветами. По словам Асель, она проходит через эту процедуру второй раз.

Спустя некоторое время блогерша решилась показать подписчикам промежуточный результат.

"Показываю как есть. Не самая красивая картина. Но вот через пару часов после операции. Я выгляжу именно так. Моей самооценке и оптимизму можно только позавидовать", - пошутила инстадива.

После этого она продемонстрировала, как выглядела на следующий день после операции.

Напомним, ранее Асель Аскар открыто продемонстрировала недостатки собственной фигуры и рассказала, каким образом борется с ними, а затем призналась в пластике груди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969389-asel-askar-sdelala-povtornuyu-blefaroplastiku-i-pokazala-rezultat-video/