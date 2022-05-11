"Дряблый животик, попа приплющенная": раздевшаяся Асель Аскар призналась в пластике груди (видео)

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар решила поддержать девушек после родов и показала, как выглядит сейчас ее фигура. Знаменитость открыто продемонстрировала собственные недостатки и рассказала, каким образом борется с ними. Кроме того, звезда призналась, что прибегала к маммопластике, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Асель выложила видео, на котором предстала перед подписчиками в белье.

"Мне все говорят, что я очень быстро восстанавливаюсь (после родов - прим. ред.) и очень хорошо уже пришла в свою форму. Но есть свои нюансы. Тема похудения - это, наверное, одна из самых популярных тем, поэтому покажу вам свои изменения без всяких прикрас, без всяких фильтров, расскажу о том, что я сейчас делаю, делала, чтобы быстрей вернуться в форму. И покажу все нюансы, которые меня бесят", - заявила звезда соцсетей.

Она решила детально рассказать о недостатках своей фигуры.

"Вот так вот я выгляжу во всей красе, вот такой вот дрябленький животик, вот здесь есть галифе немножечко, попа такая приплющенная. Но показываю, как есть. Все, что есть у меня, есть и у вас. Пусть это видео будет в качестве поддержки девушкам, которые думают, что у них все плохо, а у других людей все замечательно", - прокомментировала Асель.

Актриса отметила, что у многих "есть проблемы, но они решаемы".

"Нужно только поднять попу с дивана, реально хотеть стать лучше", - высказалась знаменитость.

По словам матери двоих детей, сейчас она проходит сеансы массажа, но никаких диет не придерживается.

"Единственное, что меня беспокоит, это грудь, наверное. Потому что я ее делала, и я очень на самом деле переживала во время беременности о том, что кожа может порваться, потому что все-таки там импланты. И с приходом молозива, молока я понимала, что грудь растянется и как-то потеряет форму. Я очень надеюсь, что со временем она тоже вернется в форму былую, но, блин, что-то я сомневаюсь", - посетовала Асель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1968703-dryablyy-zhivotik-popa-priplyuschennaya-razdevshayasya-asel-askar-priznalas-v-plastike-grudi-video/