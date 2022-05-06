"Не изменились совсем": Айгуль Иманбаева опубликовала архивное фото с Нурланом Алимжановым

Айгуль Иманбаева и Нуржан Алимжанов. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Певица и актриса Айгуль Иманбаева опубликовала архивное фото со своим коллегой Нурланом Алимжановым. Она рассказала, что снимок был сделан в 2003 году. Подписчики заметили, что и Айгуль, и Нурлан совсем не изменились за эти годы, передает NUR.KZ.

"Посмотрите на этот архив! Как вы думаете, какого года это фото?" - спросила она своих подписчиков в Instagram.

Пользователи Казнета принялись гадать, называя разные даты. Однако сама певица все же рассказала позже, что снимок был сделан в 2003 году. Под постом коллеги поставил огненный смайлик и сам Нурлан Алимжанов.

Хотя некоторые подписчики сначала не узнали на фото актера, перепутав его с Тауекелем Мусилимом.

"Это Тауекел Мусилим рядом с вами?", "Айгуль такая же молодая, как была", "Какой бы ни был год, но мода тогда была на тонкие брови", "Нурлан Алимжанов такой красавчик", "Нурлан похож на Юру Шатунова", "Вы в любом возрасте прекрасны, Айгуль", "О, какие у вас тут брови тоненькие!", "Оба не изменились совсем, хотя почти 20 лет прошло", "Прекрасное время", "Какие красавчики", - написали комментаторы.

Напомним, недавно Айгуль Иманбаева с размахом отметила свое 45-летие. Актриса также в образе степной красавицы впечатлила Казнет и собрала море комплиментов, фанаты сравнили ее с Кыз-Жибек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1968324-ne-izmenilis-sovsem-aygul-imanbaeva-opublikovala-arhivnoe-foto-s-nurlanom-alimzhanovym/