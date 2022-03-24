"Современная Кыз-Жибек": Айгуль Иманбаева в образе степной красавицы впечатлила Сеть

Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Казахстанская певица и актриса Айгуль Иманбаева восхитила фанатов, появившись в национальном наряде. Они отметили, что артистка не только очень талантлива, но и красива, передает NUR.KZ.

Недавно Айгуль Иманбаева с размахом отметила 45-летие в Алматы. Тогда фанаты отметили ее фигуру в эффектном вечернем платье, в котором она была на торжестве. Поклонники поразились и тому, как красит артистку национальный костюм.

Айгуль поздравила казахстанцев с Наурызом и пожелала мира и единства. После она поделилась еще одним постом.

"Во многих регионах Казахстана выпал снег и похолодало, а я желаю, чтобы ваше настроение было солнечным", - написала она.

Расписной камзол, белое платье с воланами, традиционный борик с совиными перьями, затейливые украшения, длинные косы - образ Айгуль Иманбаевой получился очень нежным, что не могли не оценить фанаты.

Они не поскупились на восторженные отзывы в адрес своей любимицы.

"Глаз радует", "Современная Кыз-Жибек", "Что за прекрасное зрелище!", "Какая красота, все к лицу", "Как вам идет", "Просто замечательно, и сама красавица, и платье великолепно", "Красивый наряд, желаю вам женского счастья", "Вам так идут национальные наряды", "Айгуль, вы прекрасны, продолжайте радовать зрителей своим творчеством", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1961950-sovremennaya-kyz-zhibek-aygul-imanbaeva-v-obraze-stepnoy-krasavitsy-vpechatlila-set/