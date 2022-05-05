"Анорексия не пугает?": подписчики Глюкозы в соцсети посоветовали ей больше не худеть

Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала новое видео в соцсети, где похвасталась стройной фигурой. Многие ею восхитились, а другие посоветовали ей больше не худеть, передает NUR.KZ.

Глюкоза примерила короткое красное платье и покрасовалась на камеру. К наряду певица выбрала ярко-алую помаду.

"Это я", - лаконично подписала она.

Поклонники оставили множество отзывов под видео. 35-летняя певица вызвала восторг фанатов, которые поспешили высказать ей свои комплименты.

"Милая, нежная красотка", "Натусь, ты прекрасна", "Прекрасная", "Красивая", "Сумасшедшая энергия и уникальная красота", "Вечно молодая", "Чудесная, удивительная", "Тот вариант, когда платье реально придает шарм, очарование", "Платьице веселенькое", - гласят отзывы.

Но некоторым показалось, что артистка слишком похудела. Они попросили ее остановиться.

"Наталья, по-моему, достаточно уже худеть", "Недолго и до анорексии", "О, Боже, это скелет!", "Кошмар! Что ты с собой сделала?", "Груди маленькими стали", "С**сек нет", "Анорексия не пугает?", "А что красивого?", "Слишком похудела", - написали они.

Мы писали ранее, что Глюкоза в платье с дерзким вырезом и открытой спиной обворожила соцсети. Фанаты также восхитились ее стройными ногами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1968205-anoreksiya-ne-pugaet-podpischiki-glyukozy-v-sotsseti-posovetovali-ey-bolshe-ne-hudet/