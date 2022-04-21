"Шикарные ножки у вас, красотка": пляжные фото Глюкозы впечатлили ее фолловеров

Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

35-летняя российская певица и актриса Глюкоза опубликовала в соцсети новые фотографии, которые вызвали восторг ее фолловеров. Они отметили, что их любимица является настоящей богиней любви, передает NUR.KZ.

"Я настоящая. Так часто говорите мне вы. Пишете, что от меня исходит светлая, позитивная энергия. И мне очень приятно слышать от вас такие слова!

Я никогда не старалась казаться лучше, чем есть на самом деле. Никогда не придумывала сценарии для СМИ и свои образы. Не играла роли в соцсетях. Я перед вами такая, какая есть. Через экраны вы видите меня такой же, как в жизни.

Я своя, родная, настоящая. Мне очень приятно, что вы замечаете и цените это, дорогие", - написала Глюкоза свое признание в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Новые фотографии артистки в эффектном платье собрали множество "лайков" и комментариев.

"У вас шикарная улыбка", "Шикарные ножки у вас, красотка", "Почему я не арабских кровей", "Наташка-милашка", "Да, настоящая красотка!", "Неожиданно красивая, Наташа, классно выглядишь", "Изящная! Настоящая!", "Божественная, желанная царица моя. Богиня любви", - гласят восторженные отзывы.

А кое-кто решил, что певица загрустила.

"Что с вами случилось? У вас все в порядке? Что за грусть в словах?" - написал обеспокоенный подписчик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966091-shikarnye-nozhki-u-vas-krasotka-plyazhnye-foto-glyukozy-vpechatlili-ee-folloverov/