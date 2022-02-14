"Сексуальная куколка": Глюкоза в платье с дерзким разрезом и открытой спиной обворожила Сеть

Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, похвасталась подтянутой фигурой в вечернем платье. Поклонники были очарованы ею, однако не промолчали и критики, передает NUR.KZ.

Фото Глюкоза выложила в свой Instagram. И отметила, что запускает челлендж, победителя которого ждет ужин с ней.

"Покажи каким безбашенным ты можешь быть во влюбленном состоянии под трек Ebobo. Победителя челленджа я рандомным образом выберу в TikTok", - написала она.

Подписчики оставили свои отзывы. Они отметили, что Глюкоза потрясающе выглядит.

"Какая ты красавица и сексуальная куколка", "Вот это кайф! Шикарная Наташа!", "Красавица", "Глю, ты очень красивая", "Обворожительная", "Это же великолепно, как и ты", "Очень милые фото", "Самая сногсшибательная и восхитительная певица", "Ох, Натуся!!! Ты сведешь меня с ума", - отметили они.

Однако не всем понравился выход артистки в облегающем платье.

"Неужели фантазии не хватает сделать красивые фото в разных ракурсах, а не на одном месте и все задом?", "Похоже, попа накладная", "Попа полностью не раскрыта в этой фотосессии", - внесли свою "ложку дегтя" критики.

Напомним, Глюкоза раззадорила Сеть, показав подтянутые ягодицы. А загорающую на пляже певицу фанаты предупредили о клещах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1955964-seksualnaya-kukolka-glyukoza-v-plate-s-derzkim-razrezom-i-otkrytoy-spinoy-obvorozhila-set/