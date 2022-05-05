"Вот это изменения!": звезда "Универа" Мария Кожевникова поразила фанатов новым образом

Мария Кожевникова. Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Российская актриса Мария Кожевникова восхитила своих подписчиков, примерив новый нежный образ. Они отметили, что Мария великолепно выглядит и ничуть не изменилась с тех пор, как сыграла в сериале "Универ" больше десяти лет назад, передает NUR.KZ.

"Если желаешь, чтобы мир изменился, сам стань этим изменением", - написала Мария в Instagram, опубликовав новое фото.

Подписчики оставили свои лестные отзывы в адрес 37-летней актрисы. Они отметили, что Мария с возрастом становится еще краше и время не властно над ней. Фолловеры высоко оценили нежный образ Марии.

"Невероятная красотка", "Вы великолепны, и платье на вас хорошо сидит, и выглядите супер", "Маша, ты прекрасна", "Умница и красавица", "Мария, вы такая же молоденькая и красивая, как и были в сериале "Универ". Вы просто шикарны", "Милая, нежная улыбка", "Лучше всех", "Образ из 50-х? Женственность", "Куда исчезли все ревнивые мужчины?", "Вот это изменения!", "Аллочка вернулась", - написали они.

Отметим, что Мария Кожевникова полюбилась зрителям в роли Аллы Гришко - героини комедийного сериала "Универ". Кожевникова является мастером спорта, а также общественным и политическим деятелем. У актрисы три сына - Иван, Максим и Василий.

Мы писали ранее, что глубокое декольте актрисы смутило моралистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1968102-vot-eto-izmeneniya-zvezda-univera-mariya-kozhevnikova-porazila-fanatov-novym-obrazom/