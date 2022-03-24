"Вот это грудь!": декольте 37-летней Марии Кожевниковой смутило моралистов

Мария Кожевникова. Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Российская актриса Мария Кожевникова, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в сериале "Универ", привела в замешательство некоторых подписчиков. Актриса появилась в платье с глубоким декольте, что стало поводом для недовольства моралистов, передает NUR.KZ.

Мария Кожевникова отметила, что ждет своих подписчиков в социальной сети "ВКонтакте". Однако внимание фанатов в Instagram привлекло не сообщение актрисы, а ее платье. Вырез на груди многим показался слишком откровенным. Моралисты пристыдили звезду "Универа".

"Зачем такое фото?", "Скромности ноль", "Сколько же там ретуши, нет живого места", "Боже, Мария, кого вы у себя ждете с таким развалом в декольте?", "Закрой фасад, девушка", "Любовался глазами, но отвлекло декольте", "Как будто страницу взломали", "Интересное фото сопровождает ваш контент", "Почему именно это фото? Чтоб уж наверняка?", "Ужасное платье, а с виду приличная женщина", "Выставила с**и", "Сумасшедшее декольте", - отметили они.

Но многие не согласились с критикой, отметив, что Мария просто великолепна.

"Красотка наша, мы вас любим и уважаем", "Очень даже красивая, такая красота необычная", "Просто вау, шикарно", "Декольте - просто прелесть", "Т*ти прелестные", "Вот это грудь!", "Сексуальная", - оставили свои отзывы восторженные фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1961937-vot-eto-grud-dekolte-37-letney-marii-kozhevnikovoy-smutilo-moralistov/