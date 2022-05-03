"Аладдина не хватает": постройневшая Гоар Аветисян потрясла Сеть новой фотосессией

Гоар Аветисян. Фото: instagram.com/goar_avetisyan

Известный визажист, теледива и бьюти-блогер Гоар Аветисян поделилась новой фотосессией. Одни фанаты были восхищены, другие посчитали, что Гоар не стоит примерять такие горячие образы, передает NUR.KZ.

Несколько месяцев назад Гоар Аветисян шокировала Сеть кадрами своего феноменального похудения. В результате упорной работы над собой ей удалось похудеть на 50 кг.

В декабре Гоар решилась на операцию по удалению лишней кожи после похудения. Супруг не поддержал ее в момент операции и после - в тяжелый постоперационный период. Гоар и Сергей Григорян расстались.

Сейчас знаменитый визажист старается жить на позитиве, она радует своих поклонников новыми креативными фотосессиями. Одна из последних была снята в восточном стиле.

"Арабская ночь горяча, словно день, тут жарко всегда, и даже когда опускается тень", - процитировала она слова из песни "Арабская ночь".

Подписчики бурно отреагировали на снимки. Многие выразили Гоар свое восхищение, а некоторые решили, что молодой маме не стоит увлекаться подобным фотосетами.

"Такими темпами скоро голые фотки увидим", "Фото шикарные", "Гоар просто не узнать. Красотка неописуемая, я в шоке", "Вы умничка, так похудели, так шикарно выглядите, но, мне кажется, с подобными фотосессиями уже перебор. Словно пытаетесь кому-то что-то доказать. С каждым разом все меньше и меньше одежды", "Кое-кто локти кусает, что потерял такую красотку", "Шахерезада", "Аладдина не хватает", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967710-aladdina-ne-hvataet-postroynevshaya-goar-avetisyan-potryasla-set-novoy-fotosessiey/