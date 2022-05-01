Сакен Майгазиев: Инициатива президента о проведении референдума поддерживается народом

Сакен Майгазиев. Фото: instagram.com/saken_maigaziyev

Известный казахстанский певец, народный любимец Сакен Майгазиев поздравил соотечественников с Днем единства народа Казахстана. Так он начал свое выступление на грандиозном концерте в Алматы, передает телеканал "Алматы".

"Инициатива главы государства о проведении республиканского референдума поддерживается всем народом. Это означает связь, единство и благополучие граждан и власти. Давайте жить долго и счастливо под одним голубым флагом. С праздником!", - отметил Майгазиев.

Напомним, сегодня в Алматы проходят массовые народные гуляния, а также концерт на площади имени Абая.

29 апреля на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по изменениям в Конституцию.

"Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления", - сказал президент.

Кроме того, сегодня глава государства поздравил граждан с Праздником единства народа Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967610-saken-maygaziev-initsiativa-prezidenta-o-provedenii-referenduma-podderzhivaetsya-narodom/