"Другая совсем": Ляйля Султанкызы показала архивное фото, где была очень худой

Ляйля Султанкызы. Фото: instagram.com/sultankyzy

Казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы показала, какой была девять лет назад. Она призналась, что слишком похудела тогда и многим даже казалось, что она плохо себя чувствует, передает NUR.KZ.

"Это фото было снято именно в этот день девять лет назад. Тогда я весила 56-57 кг. Я стеснялась того, что лицо мое казалось слишком вытянутым. Не успокаивало даже то, что вся одежда приходилась впору, зато вид был таким, как будто я болела. Все так мне говорили.

Быть может, потому что я резко похудела и сбросила вес с 86 кг до 56, окружающим было непривычно видеть меня такой. Честно признаться, мой вес, при котором мне комфортно, составляет 60-62 кг. Девочки, а вы в каком весе чувствуете себя хорошо?" - отметила Ляйля в своем Instagram.

Подписчики оставили свои многочисленные комментарии, некоторые даже не узнали Ляйлю на этом фото.

"Ой, здесь что-то на себя вообще непохожи! Другая совсем", "Вы сейчас выглядите еще моложе, чем на этом фото", "Мне тоже говорят, когда похудею, что я выгляжу, как больная", "Смотрю на вас и умиляюсь, ни грамма лишнего нет", "Вау, вы просто кукла", "Хорошо здесь тоже выглядите", "Красавица", "Какие у вас волосы классные", - написали они.

Напомним, Ляйля Султанкызы рассказала, что купила мешочек дешевых серег на свою первую заработную плату.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967420-kak-budto-kto-to-drugoy-lyaylya-sultankyzy-pokazala-arhivnoe-foto-gde-byla-ochen-hudoy/