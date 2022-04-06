"Купила мешочек дешевых серег": Ляйля Султанкызы вспомнила, как потратила первую зарплату

Ляйля Султанкызы. Фото: instagram.com/sultankyzy

Отечественная телеведущая, журналистка и медиаменеджер Ляйля Султанкызы рассказала о студенческих годах. Она вспомнила, как потратила свой первый заработок, передает NUR.KZ.

Своей историей Ляйля Султанкызы поделилась в Instagram. У известной теледивы в этой соцсети 3,1 млн подписчиков.

"Когда я приехала учиться из аула в город, меня всегда привлекало, как одевались модницы из нашего курса. В нашей группе училась девушка по имени Т. У нее было так много разных серег!

Каждый день она меняла их. К белому платью надевала серьги в виде сердечка, к синему платью - серьги в форме полумесяца и тому подобное.

Я мечтала, чтобы у меня было тоже много сережек, как у этой девочки. Чтобы я меняла их с каждым нарядом. В 17 лет, когда я получила свою первую заработную плату в 50 долларов, в тот же день отправилась на барахолку и купила себе целый мешочек дешевых серег.

Я хотела быть модной, яркой, нравиться людям. Я не думала о том, что завтра у меня не будет денег на хлеб, зато у меня были сережки", - поведала она.

Ляйля отметила, что осознание женственности пришло с годами.

"Это сейчас мы, став взрослыми, хотим выглядеть моложе своих лет, а тогда, в молодости, напротив, будто казались старше. Носили длинные платья с широким подолом, которые нас совсем не красили и скрывали наши фигуры. Общаясь с мальчишками, одевались, как мальчишки.

И только сейчас поняли, что главное орудие женщины - нежность и манера поведения. А те серьги были всего лишь одним из моментов на пути к осознанию этого. Наверное, и вы через такое прошли", - завершила она.

Подписчики выразили ей свой восторг, отметив, что Ляйля всегда прекрасно выглядит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963763-kupila-meshochek-deshevyh-sereg-lyaylya-sultankyzy-vspomnila-kak-potratila-pervuyu-zarplatu/