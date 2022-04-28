"Ух, девочка-мечта": Мадлен вновь похвасталась сексуальными фото с Мальдив

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Блогерша Мадлен, отдыхающая на Мальдивах, продолжает делиться сексуальными фотографиями в купальнике, вызывая зависть и восхищение подписчиков. Звезда соцсетей призналась, что это уже ее четвертая поездка в эти места за год, передает NUR.KZ.

"Привет, Мальдивы! Мы снова вместе, ура! Так хорошо отдыхаем, что сделали фотографии только на шестой день. На Мале отключаешься от привычного мира, будто время остановилось и ты действительно наслаждаешься каждой минутой!

Прозрачная вода, белый песок и велосипед. Это уже моя четвертая поездка сюда за год! Каждому желаю оказаться здесь, полное обновление души и тела", - написала казахстанская инстадива в своем Instagram.

На кадрах Мадлен позирует в розовом бикини рядом с завтраком, поданным прямо в бассейн, подставляя лицо и тело палящим лучам солнца.

"Какой вид, какая девушка", "Это точно. На Мальдивах как-то все тело отдыхает. Ты просто не можешь нервничать, даже если постараешься очень. Интересное место, волшебное", "Как же я тебя обожаю", "Моя любовь - вы, шикарная и красивая. Хорошего отдыха, красотульки", "Ух, девочка-мечта", "Как всегда, прекрасна", "Красотка, а вы наш мотивэйшен", - восхитились подписчики девушки.

Напомним, ранее Мадлен на Мальдивах похвасталась шикарной фигурой в купальнике, показав ягодицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967243-uh-devochka-mechta-madlen-vnov-pohvastalas-seksualnymi-foto-s-maldiv/