"За 10 тыс. долларов могу дать понюхать пятку": Мадлен ответила на обвинения в эскорте

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, ответила на обвинения в занятиях эскортом. Она также высказалась о знакомствах на специализированных сайтах и будущем замужестве, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков спросил Мадлен в Instagram, правда ли, что ее можно "снять" на ночь за 10 тысяч долларов.

"За эту сумму еще и всю ночь! Прайс неактуален. А если без шуток, можно понять, что я достаточно зарабатываю и доступа ко мне нет и не было. Надо учитывать мою известность. Меня бы уже давно сняли на видео, даже не пожалели бы денег для этого. Но я спешу вас огорчить, эго свое потешить не получится. За 10 тысяч долларов я могу дать понюхать свою пятку", - заявила в ответ блогерша с аудиторией 1,4 миллиона подписчиков.

Общаясь с поклонниками, Мадина высказала свое отношение к сайтам знакомств.

"Я даже в жизни сто лет не знакомилась с людьми, не то что на сайте знакомств. Я советую быть аккуратнее, нездоровых людей сейчас очень много", - написала Мадлен.

Звезду соцсетей спросили, изменится ли ее жизнь после замужества и будет ли она давать второй шанс мужу ради сохранения семьи в случае его проступков.

"Ну да, ведь у меня появится муж. Конечно, изменится. Но без тирании, запретов и давления. У любого поступка есть своя норма, вообще можно ли человека после такого простить и дать ему шанс. Если можно, если он ничего не сделал такого, то почему нет? Но если это предательство, избиения, побои, то никогда в жизни, никогда!" - ответила девушка.

Блогерша также с иронией прокомментировала сообщение от подписчицы о том, что ей пора выходить замуж и заводить детей.

"А, ну раз подписчица сказала, пойду делать ребенка сегодня. У всех свое счастье, у меня оно сейчас в другом. Через пять лет будет в другом! Если вы счастливы, не навязывайте свое мнение! Я только начала наслаждаться свободой. А люди уже решают, что и как мне лучше", - возмутилась Мадлен.

Некий пользователь соцсети написал девушке, что ей бы подошел "тоненький носик".

"У меня идеальный нос, потому что я не сую его не в свои дела!" - не стала церемониться Мадлен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1964964-za-10-tys-dollarov-mogu-dat-ponyuhat-pyatku-madlen-otvetila-na-obvineniya-v-eskorte/