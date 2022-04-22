"Я раньше была немножко пампушечкой": экс-солистка "КешYOU" показала фото из юности

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Элизат Берикова опубликовала несколько архивных фотографий. По мнению экс-солистки "КешYOU", в более юном возрасте она была "немножко пампушечкой", передает NUR.KZ.

Несколько фотографий из своего более юного возраста Элизат Берикова выложила на радость поклонникам в аккаунте Instagram.

"Мамааа, листайте дальше. В архиве я нашла красотку", - пококетничала певица.

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

По мнению самой артистки, раньше она выглядела совсем по-другому.

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

"Кажется, я раньше была немножко пампушечкой", - заявила Элизат.

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

В те времена девушка позволяла себе снимки в бюстгалтере, расстегнутой курточке и коротких шортах. Именно такое фото Берикова показала своим поклонникам.

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

После просмотра фотографий знаменитость задумалась над тем, чтобы перекрасить волосы в черный цвет, как в те времена.

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

"Какие классные у меня тут брови", - восхитилась певица, увидев селфи.

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Напомним, ранее мы писали, что Элизат Берикова раскрыла подробности расставания с мужем. Как оказалось, по словам певицы, бывший супруг и его мать в свое время выгнали ее вместе с детьми из дома.

Несмотря на это, позже казахстанская артистка заявила, что прощает всех своих обидчиков, а также извинилась, если обидела кого-то сама.

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966373-ya-ranshe-byla-nemnozhko-pampushechkoy-eks-solistka-keshyou-pokazala-foto-iz-yunosti/