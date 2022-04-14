"Жизнь продолжается": разведенная экс-солистка "КешYOU" заговорила о прощении

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Экс-солистка "КешYOU" Элизат Берикова, прошлой осенью объявившая о разводе, заговорила о прощении. Она заявила, что прощает всех своих обидчиков, а также извинилась, если обидела кого-то сама, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Элизат показала фото, сделанные год назад.

По словам певицы, на снимках она пыталась выглядеть счастливой, однако на самом деле в тот момент ее сердце и душа горели, а в голове была "каша".

"Порой, когда вы используете старые духи, в мыслях возвращаетесь в те времена. Сегодня смотрела старые фото на телефоне и будто вернулась в тот период прошлого года", - призналась артистка.

Элизат отметила, насколько сильные существа женщины - они умеют продолжать жить, несмотря ни на что.

"Многие вещи мы держим в себе. Время лечит, я простила всех, кто меня обидел, даже если они не просили прощения. Прошу также прощения, если кому-то сделала больно вольно или невольно. Жизнь продолжается, это время мне не подарят во второй раз, и оно не повторится", - заявила девушка.

Напомним, в сентябре прошлого года Элизат Берикова заявила о скором разводе. Кроме того, экс-солистка "КешYOU" озвучила семейные проблемы, намекнув на измены мужа. А в декабре Элизат пожаловалась на мизерные алименты от мужа.

Недавно Элизат заявила, что бывший супруг и его мать в свое время выгнали ее вместе с детьми из дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965057-zhizn-prodolzhaetsya-razvedennaya-eks-solistka-keshyou-zagovorila-o-proschenii/