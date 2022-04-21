"Какая нежная": Жулдыз Омиргали в воздушном платье собрала комплименты фанатов

Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Казахстанская актриса, певица и телеведущая Жулдыз Омиргали вызвала восторг в Сети, опубликовав новые фотографии в нежном платье. Однако некоторые заподозрили ее в беременности, передает NUR.KZ.

На фото Жулдыз стоит на фоне розовых воздушных шаров в нежном платье лимонного цвета. Образ дополняют легкие кудри, остроносые босоножки серебристого цвета и клатч в тон. Обаятельная супруга певца Айкына обворожила своих фанатов, они оставили много теплых отзывов в ее адрес.

"Какая ты нежная, Жука", "Превосходно", "Дорогая моя, красавица", "Просто красотка", "Это со съемки? Замечательно", - написали они.

В сторис Жулдыз отметила, что в настоящее время занята на съемках нового проекта, ее коллегой по съемочной площадке является продюсер и солист "All Давай" Шокана Маратулы.

В числе подписчиков Жулдыз нашлись и такие, кто посчитал, что молодая мама снова беременна.

"Беременная красотка", "Что в этой женщине не так?" - гласят комментарии.

Отметим, что супруг Жулдыз Омиргали сделал ей нежное признание в день ее рождения. Растроганные подписчики пожелали счастья их семье. А однажды актриса опубликовала архивное фото с отцом, рассказав, как сильно скучает по нему. Если бы отец Жулдыз был жив, ему исполнилось бы 50 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966103-kakaya-nezhnaya-zhuldyz-omirgali-v-vozdushnom-plate-sobrala-komplimenty-fanatov/