Say Mo предстала перед фанатами топлес и показала татуировку на бедре (18+)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Певица Say Mo выложила фото, на котором предстала почти полностью обнаженной, лишь прикрыв грудь мобильным телефоном. На кадре она также продемонстрировала большую татуировку на бедре, передает NUR.KZ.

Эпатажная фотография появилась в Instagram музыкальной исполнительницы.

"Love my body (люблю мое тело - прим.ред.)", - написала она на снимке.

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Кроме того, Молдир решила повторить тренд из соцсетей и выложила видео, на котором танцует под веселую песню. Ее активные движения бедром в коротком платье с разрезом рассмешили и привели в восторг фанатов.

"Кто еще так обалденно двигается? Конечно, только Моля", "Мне кажется, этот тренд только ей подходит так красиво", "Классная", "Боже, это шикарно", "Ахах, дерзко, дерзко", "Харизма зашкаливает", "Бомба", "Почему мне так смешно", - прокомментировали пользователи соцсети.

В Stories Say Mo пожаловалась на свою растяжку и сообщила, что будет работать над ней, а заодно показала процесс тренировки.

"Капец, я девять месяцев на ходила в зал. Как видите, растяжка покинула меня. Еще после первой тренировки мышцы болят до ужаса, еле хожу", - посетовала артистка.

Напомним, ранее Say Mo выпустила клип "Будь умницей". Она посоветовала посмотреть его всем, кто считает, что ей помогли подняться влиятельные покровители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966067-say-mo-predstala-pered-fanatami-toples-i-pokazala-tatuirovku-na-bedre-18/