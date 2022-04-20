"Доказала, что не нужны никакие агашки": Say Mo выпустила новый клип (видео)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo выпустила клип "Будь умницей" к своему новому треку. Она посоветовала посмотреть его всем, кто считает, что ей помогли подняться влиятельные покровители, передает NUR.KZ.

Релиз клипа "Будь умницей" Молдир устроила в своем Instagram.

"Если вы до сих пор думаете, что я "байдың қызы" и “Say Mo сделали агашки/татешки", то бегом смотреть мой новый клип "Будь умницей", - написала музыкальная исполнительница.

В своем новом треке она рассказала, как двигалась к успеху и известности.

"Явно не тупила, но не знала, что хотела, двигала себя и плавно поднимался level. Я смотрю на первый куш и понимаю: это мелочь. Не купила маме хату - значит не разбогатела", - поется в песне.

Say Mo также рассказала, что "маленькая Моля хорошо училась в школе, маленькая Моля мечтала быть популярной".

"Она знала, что там ожидает, и была готова. Кто тебе сказал, что я всегда была вульгарной?" - заявляет она в треке.

Поклонники певицы с восторгом встретили новый продукт ее творчества.

"Очень душевный клип и трек с отличным посылом", "Просто потому, что у тебя есть талант и ты стараешься, люблю, уважаю", "Очень классно. С детства была такой крутой, Моля", "Чуть не прослезился, только правда может так за душу цеплять! Моля - умничка!", "Ты умница. Ты сама себя сделала и доказала, что не нужны никакие агашки и аташки, что девушкам можно и самим пробиться, только иметь планы и конкретно к ним идти", - прокомментировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1965880-dokazala-chto-ne-nuzhny-ne-kakie-agashki-say-mo-vypustila-novyy-klip-video/