"Дар речи потерял": Анна Заворотнюк потонула в комплиментах, выложив фото из Таиланда

Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк опубликовала архивные снимки из своего путешествия в Таиланд и потонула в море комплиментов от влюбленных фанатов. Снимки стройной дочери известной актрисы покорили соцсети, передает NUR.KZ.

В своем Instagram дочь Анастасии Заворотнюк решила поделиться с подписчиками фотографиями, сделанными во время ее поездки в Таиланд.

В Stories Анна рассказала, как ей однажды безвозвратно испортили волосы неправильно выполненной процедурой, а на новых кадрах решила показать, какой ее шевелюра стала после приложенных усилий по восстановлению и отращиванию волос.

"Неизданные фото из Тая. Отросли волосы?" - обратилась российская блогерша к поклонникам.

"Еще как! Шикарные", "Даже странно, что фото неизданные. Я вот, например, от них дар речи потерял. Вон, только буквы и печатаю. А то что волосы такой длины, то очень видно, что они отросли", "Какая красивая! Волосы вообще вау", "Эти кудряшки прелесть, волосы отросли! Скоро будете Рапунцель", "Милашка", "Красавица", "Какая же все-таки копия мамочки", "Боже, какая вы хорошенькая", "Очень красивая", - заверили Анну поклонники.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк трогательно поздравила свою мать с днем рождения. Блогерша отметила, что ее родительница отдала своей семье всю себя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1963760-dar-rechi-poteryal-anna-zavorotnyuk-potonula-v-komplimentah-vylozhiv-foto-iz-tailanda/