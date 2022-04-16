Анастасия Волочкова объяснила феномен своего успеха

Анастасия Волочкова. Фото: .instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова высказалась о феномене своего успеха. Российская балерина выложила на своей странице в Instagram видео, в котором ответила всем "осуждающим ее, обвиняющим и берущим на себя право ее оценивать".

Знаменитость отметила, что она может делать в своей жизни все, что угодно. Над словами критиков она лишь смеется.

"Мне 46 лет. После всего того, что я сделала, прославляя нашу страну, я могу сидеть дома, курить кальян, пить просекко и ничего не делать. Но это не мой путь. Я работаю и не останавливаюсь на достигнутом", - заявила звезда.

Она посоветовала сначала стать Анастасией Волочковой, а потом судачить. По мнению артистки, многие не могут ей простить красоты и славы.

"Знаете, в чем феномен моего успеха? В том, что я настоящий человек, искренний, мне нечего скрывать. Ни в теле, ни в творчестве, ни в жизни, потому что она прекрасна, ни в любви... Если вы будете такими же, вы будете под куполом бога и ангелов-хранителей.

Люди, я призываю вас к благоразумию! Помните: наш единственный щит в том, чтобы не отвечать злом на зло, чтобы оставаться людьми", - сказала балерина.

Напомним, ранее стало известно, что на танцовщицу подали в суд соседи, чтобы запретить ей ходить голой и справлять малую нужду на своем участке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965315-anastasiya-volochkova-obyasnila-fenomen-svoego-uspeha/