"В стиле Мэрилин Монро": Say Mo приурочила чувственную фотосессию ко дню рождения

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская исполнительница Say Mo приурочила ко дню своего рождения чувственную фотосессию, которая пришлась по душе ее подписчикам в соцсети. Они поздравили певицу и пожелали ей творческих успехов, передает NUR.KZ.

"С днем рождения меня. Благодарна за все. Спасибо, что вы у меня есть! Спасибо за поздравления! Люблю и обнимаю каждого!" - написала она.

Say Mo опубликовала кадры новой фотосессии в Instagram. Она примерила волнующий образ соблазнительницы, которая готовится к предстоящему вечеру. Молдир запечатлелась в нежно-розовом пеньюаре, сверкающих босоножках и украшениях. В руках именинница держит торт.

Подписчики поздравили свою любимицу и отметили, что образ певицы напоминает им легендарную голливудскую красавицу Мэрилин Монро. Они пожелали ей творческого вдохновения.

"С днем рождения, Моля, новых высот!", "Шикарная", "Богиня", "Моля, ты растешь на глазах", "Ты девушка-пушка", "Красотка, с днем рождения! Молодец, твори, создавай, будь счастлива!", "Очень красивый образ. Напоминает Мэрилин Монро", "Такая сексуальная", "В стиле Мэрилин Монро", - рассыпались они в комплиментах.

Мы писали также, что Say Mo представила сниппет нового трека и смутила моралистов. А ее образ в тюбетейке с косичками умилил Казнет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1964223-v-stile-merilin-monro-say-mo-priurochila-chuvstvennuyu-fotosessiyu-ko-dnyu-rozhdeniya/