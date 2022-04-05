"Королева казахского рэпа": Say Mo представила сниппет нового трека и смутила моралистов

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo анонсировала скорую премьеру нового трека. Для этого артистка выбрала эффектный лук, который не понравился "уятменам", передает NUR.KZ.

Трек под названием "Будь умницей" певица пообещала представить на суд зрителей 9 апреля. А пока она показала короткий фрагмент песни.

Сниппет был снят в сжатые сроки, однако верные фанаты отметили, что видео вышло просто бомбическим, как и сам трек, услышать который они хотят поскорее целиком.

"Какая ты кайфовая. Одно удовольствие наблюдать за твоим творчеством. Твои песни на всю громкость дома слушаю", "Наконец-то, дождалась!", "Умница, добившаяся свободы", "Новый трек прямо в день моего рождения", "Космос", "Мне нужна эта песня", "Наша любимая", "Схожу с ума от тебя", "Самая лучшая", "Королева казахского рэпа", - отметили фанаты.

Но моралистам не понравился наряд Say Mo, который они посчитали откровенным.

"Что это за одежда? Пусть даст Аллах тебе разума, чтобы ты больше так не одевалась", "Кто-то думает, что она оделась красиво? Это не уятменство, теперь может голая выйдет и все на этом?! Ну каждый ответит сам за себя", - решили они.

Верные фолловеры посоветовали не смотреть на их любимицу и просто "пройти мимо".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1963614-koroleva-kazahskogo-repa-say-mo-predstavila-snippet-novogo-treka-i-smutila-moralistov/