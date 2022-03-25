"Перед вами идеал красоты": Say Mo в тюбетейке и с косичками умилила Казнет (фото, видео)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo привыкла удивлять публику эпатажными образами. Но на этот раз музыкальная исполнительница решила сменить амплуа. Ее образ в тюбетейке и с множеством косичек вызвал умиление фанатов, передает NUR.KZ.

Серию кадров в белоснежной тюбетейке и с узбекскими косичками Молдир опубликовала в своем Instagram. В таком виде Say Mo немного запоздало поздравила подписчиков с Наурызом, отметив, что это образ из клипа "Triple G".

Фанатам певицы очень понравился такой образ.

"Красавица на все 100%, пусть Всевышний откроет путь", ""Внимание! Перед вами идеал красоты", "Что за красотка", "Головной убор очень прикольный у вас, необычно", "Вы моя крашиха", "Такую тюбетейку я бы тоже носила", "Как всегда, шикарная", "Приятно на вас смотреть", - восхитились пользователи соцсети.

А некоторые упомянули блефаропластику, к которой Молдир недавно прибегла.

"Я не понимаю этих красивых девушек с большими глазами, зачем делать блефаропластику?" - удивился один из подписчиков.

Один из хейтеров написал певице в директ, что новые веки ей "не идут".

"Серьезно? Неделя прошла, неделя после операции! Это отек, он спадет. Через два месяца возвращайтесь! Вот дверь, до свидания!" - ответила на это Say Mo.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1962060-pered-vami-ideal-krasoty-say-mo-v-tyubeteyke-i-s-kosichkami-umilila-kaznet-foto-video/