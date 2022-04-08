"Жаным, больше страсти": Жанар Дугалова впечатлила Казнет кадрами новой фотосессии

Жанар Дугалова. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Казахстанская певица Жанар Дугалова поделилась рабочими кадрами новой фотосессии. Подписчики в соцсети не поскупились на похвалу в ее адрес, отметив, что у Жанар безупречная фигура, передает NUR.KZ.

На кадрах, которые Жанар опубликовала в Instagram, она позирует на камеру в стильном брючном костюме. Туфли-лодочки бежевого цвета дополнили утонченный образ артистки. Жанар получила массу восторженных комплиментов от своих подписчиков, к слову, их у нее 1,3 млн в этой соцсети.

"Суперстар", "Как бы не сглазить, красавица", "Вы очень красивая, милая. Волосы шикарные", "Великолепная", "Шикарный костюм", "Жанар, ты, кажется, меня ждешь, да? Ты не замужем, я не женат", "О, зачем же так мучать", "Жаным, больше страсти", "Жанар, ты просто огонь!" - рассыпались в лестных отзывах комментаторы.

А кое-кто вновь затронул тему замужества. Отметим, что фанаты давно уже мечтают лицезреть свою любимицу в подвенечном наряде, они желают ей счастья в личной жизни. Ее нежный образ однажды навел фолловеров на мысль, что сватовство не за горами.

"Ей замуж пора и детей рожать. До каких пор будет кривляться перед камерой?!" - гласит комментарий.

Ранее Жанар Дугалова поделилась в Сети редкими архивными снимками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1964110-zhanym-bolshe-strasti-zhanar-dugalova-vpechatlila-kaznet-kadrami-novoy-fotosessii/