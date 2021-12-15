"Сватовством запахло?": нежный образ Жанар Дугаловой обворожил ее поклонников

Жанар Дугалова. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Казахстанская певица Жанар Дугалова вновь восхитила Казнет. Экс-солистка "КешYOU" примерила нежное шифоновое платье, фанаты выразили ей свой восторг, а некоторые предположили, что артистка готовится стать невестой, передает NUR.KZ.

Новое фото Жанар Дугалова разместила в Instagram. Подписчики отметили, что артистка прекрасна в этом воздушном шифоновом платье. А кое-кто предположил, что завидная невеста казахстанского шоу-бизнеса готовится под венец.

"Безупречная красота", "Мисс красотка", "Принцесса", "Цветы меркнут пред тобой, ты словно цветок в пустыне моего сердца", "Вам очень идет это платье", "Сватовством запахло?", "Как картина", "Жанар, когда новые песни?", "Ну просто лебедь", - гласят восхищенные комментарии фанатов.

Немногим ранее Жанар поделилась снимками фотосессии, выполненной в национальном стиле. Певица, облаченная в традиционный наряд, стоит в украшенной орнаментами юрте, смущенно слушая звуки домбры. Свое творчество ей посвящает молодой человек в малахае.

Колоритная и романтическая фотосессия пришлась по душе ее верным поклонникам.

"Разве можно найти такую девушку, как Жанар", "Кыз Жибек и Толеген", "Красавица", "Жанар самая скромная и самая красивая из шоу-бизнеса", "Парню, которому она достанется, не о чем мечтать", - решили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1947110-svatovstvom-zapahlo-nezhnyy-obraz-zhanar-dugalovoy-obvorozhil-ee-poklonnikov/