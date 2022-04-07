"Ух! Неожиданно!": озорной образ Брухуновой оценил историк моды Александр Васильев

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

33-летняя супруга известного юмориста Евгения Петросяна поразила публику кардинальным преображением. Новый образ Татьяны Брухуновой фанаты посчитали очень озорным, свой отзыв оставил и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев, передает NUR.KZ.

Татьяна Брухунова умеет удивлять. В одежде она предпочитает сдержанный стиль, однако порой решается на очень смелые эксперименты. Недавно молодая мама примерила оригинальный образ и восхитила поклонников. А сегодня Брухунова встречает весну ярким и озорным луком.

На фото, которое Татьяна опубликовала в Instagram, на ней джинсовая куртка, розовая кепка и серьги в виде рожков мороженого. Образ дополняют интересные очки и задорные кудряшки. Супруга Петросяна очаровывает своей красивой улыбкой.

Образ Татьяны оценил историк моды и телеведущий Александр Васильев.

"Ух! Неожиданно!" - отреагировал он.

Новый образ пришелся по душе и другим подписчикам. Они не поскупились на лестные отзывы.

"Вау, класс", "Как же прекрасна ваша безупречная улыбка!", "Такая озорная здесь", "Ух, какая", "Образ огонь", "Чувство стиля, вкуса, такта на высоте", "Слушайте, как классно вас преобразили! И какая вы звезда, и всегда разная!", "Это пушка!", "Вот это да! Сначала не узнала, потом удивилась. Просто бомба", "Мастер перевоплощения", - отметили верные поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1963878-uh-neozhidanno-ozornoy-obraz-bruhunovoy-otsenil-istorik-mody-aleksandr-vasilev/