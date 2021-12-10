"Прелесть, как хороша": молодая жена Петросяна восхитила подписчиков стилем одежды

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга 76-летнего народного артиста РСФСР Евгения Петросяна получила массу комплиментов от своих фанатов. Татьяна Брухунова продемонстрировала сдержанный стиль одежды, который пришелся по душе многим ее подписчикам, передает NUR.KZ.

Супруга Петросяна в своем новом посте в Instagram объяснила, почему не ждет подарков на Новый год.

"Два дня назад отвечая на ваши вопросы в сторис мне удалось многих "удивить". Как оказалось, сделала я это ответом на вопрос: "Какой подарок ждете на Новый год?"

Ответила я так: "Ничего не жду". На что получила добрую сотню негодующих комментариев: "Как же так? А почему? Вам не о чем мечтать?"

Честно говоря, я давно живу по принципу - не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Как правило, если я "загорелась" на что-то, то не в моих силах дожидаться дня Х, чтобы купить.

Если мне чего-то хочется, но позволить я себе это самое-самое сейчас не могу, то вношу в вишлист. Вот и вся нехитрая схема подаркодарения Тани Брухуновой", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Многие подписчики согласились с Татьяной. Ну а большинство оценило образ 32-летней молодой мамы.

"Очень рационально, а главное, честно к самой себе", "Как женственно, как красиво!", "Вам очень идет такой образ!", "Красивая, молодая, успешная", "Ваши фото всегда такие лучезарные", "Прелесть, как хороша", "Красотка", "Восхищаюсь вашим стилем", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1946358-prelest-kak-horosha-molodaya-zhena-petrosyana-voshitila-podpischikov-stilem-odezhdy/