Максим Галкин впервые за месяц рассказал о себе в соцсетях

Максим Галкин. Кадр видео: Youtube/Азамат Мусагалиев

Российский артист, юморист и шоумен Максим Галкин рассказал в официальном Instagram, что временно перестанет публиковать в соцсетях юмористический контент.

Поклонники, по словам Галкина, просят его опубликовать какие-нибудь забавные видеоролики с детьми и другой юмористический контент. Но пока шоумен этого делать не будет.

"Я не вижу никакой душевной и моральной возможности это делать. Пока что прежним ни Instagram, ни новый Telegram-канал, который я завел, не будет таким, каким он был до 24 февраля", - сказал Галкин.

Он также прокомментировал недавние слухи о нем и его семье, назвав их "безобразными кривотолками".

"Не читайте советских газет по утрам. Это все бред, на который я даже не считаю нужным реагировать", - отметил артист.

В начале марта концерт Максима Галкина в российском городе был отменен из-за его высказываний о войне в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1963342-maksim-galkin-vpervye-za-mesyats-za-mesyats-rasskazal-o-sebe-v-sotssetyah/