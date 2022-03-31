"Чудо какое!": Айнур Ильясова поделилась волшебными кадрами своей малышки

Айнур Ильясова с дочерью. Фото : instagram.com/ainur_ilyasova

Отечественная актриса Айнур Ильясова поделилась трогательными фотографиями своей малышки, которой исполнилось три месяца. Счастливая мама отметила, что теперь понимает, как безгранична материнская любовь, передает NUR.KZ.

В конце декабря прошлого года Айнур Ильясова стала мамой в третий раз. После актриса поделилась кадрами выписки из родильного дома.

Айнур устроила фотосессию для маленькой дочери. Нежные фотографии она опубликовала в Instagram.

"Моей Лати исполнилось три месяца. Она такая сладкая, разговорчивая, прекрасная девочка. Я всегда думала, какой будет моя любовь для троих детей. Но, оказалось, сколько бы детей ни было, любишь ты их одинаково. Так ведь? Кстати, кто будет свататься?" - подшутила она.

Очаровательная малышка украла сердца подписчиков Айнур. Они отметили, что девочка прекрасна, словно ангел. В числе тех, кто оставил свои теплые пожелания ребенку, были и звездные коллеги актрисы - Гульнар Сильбаева, Асель Сагатова, Алия Ануарбек и другие.

"Самое главное - здоровья малышке, а остальное вы ей все подарите, дай Аллах", "Она совсем другая, волшебная", "Пусть будет самой счастливой, здоровой, любимой!", "Боже мой, чудо какое!", "Ути, жаным, сладкая какая", "Как бы не сглазить, тьфу-тьфу", "Лапочка-дочка", "Рабия и Дария на вас похожи, а младшая - на папу", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1962908-chudo-kakoe-aynur-ilyasova-podelilas-volshebnymi-kadrami-svoey-malyshki/