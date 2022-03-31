"Чудо какое!": Айнур Ильясова поделилась волшебными кадрами своей малышки
Отечественная актриса Айнур Ильясова поделилась трогательными фотографиями своей малышки, которой исполнилось три месяца. Счастливая мама отметила, что теперь понимает, как безгранична материнская любовь, передает NUR.KZ.
В конце декабря прошлого года Айнур Ильясова стала мамой в третий раз. После актриса поделилась кадрами выписки из родильного дома.
Айнур устроила фотосессию для маленькой дочери. Нежные фотографии она опубликовала в Instagram.
"Моей Лати исполнилось три месяца. Она такая сладкая, разговорчивая, прекрасная девочка. Я всегда думала, какой будет моя любовь для троих детей. Но, оказалось, сколько бы детей ни было, любишь ты их одинаково. Так ведь? Кстати, кто будет свататься?" - подшутила она.
Очаровательная малышка украла сердца подписчиков Айнур. Они отметили, что девочка прекрасна, словно ангел. В числе тех, кто оставил свои теплые пожелания ребенку, были и звездные коллеги актрисы - Гульнар Сильбаева, Асель Сагатова, Алия Ануарбек и другие.
"Самое главное - здоровья малышке, а остальное вы ей все подарите, дай Аллах", "Она совсем другая, волшебная", "Пусть будет самой счастливой, здоровой, любимой!", "Боже мой, чудо какое!", "Ути, жаным, сладкая какая", "Как бы не сглазить, тьфу-тьфу", "Лапочка-дочка", "Рабия и Дария на вас похожи, а младшая - на папу", - написали они.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1962908-chudo-kakoe-aynur-ilyasova-podelilas-volshebnymi-kadrami-svoey-malyshki/