"Ух, какая!": Аружан Джазильбекова в бикини собрала море комплиментов в Сети

Аружан Джазильбекова. Фото: instagram.com/arujazz

Казахстанская актриса Аружан Джазильбекова поделилась кадрами с отдыха в Дубае. Снимки вызвали восторг в Сети, особенно понравились подписчикам пляжные фото актрисы, передает NUR.KZ.

"Работайте, пока не почувствуете, что в Дубае дешево", - подписала Аружан новые фотографии в Instagram.

На фото она запечатлелась во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. В карусели есть снимки в бикини, которые понравились ее верным поклонникам, но были раскритикованы моралистами.

"Моя прелесть", "Ух ты, что за Русалка?", "Как верно сказано", "Ты очень красивая и сексуальная", "Великолепная", "Ух, какая!", "Надо поправиться вам", "Нет стыда у современных девушек, стали смело ходить в трусах", "Моя красавица", "Когда свадьба?", "На сто процентов сказано верно", "Я бы очень хотел с вами сфотографироваться", - оставили они свои комментарии под постом актрисы.

Похоже, что актриса провела счастливые дни в Дубае вместе с возлюбленным Ержаном Алдабергеновым, поскольку среди фото есть снимок двух кружек с буквами "A" и "E".

Отметим, что Ержан сделал предложение руки и сердца Аружан на замерзшем Кольсае.

Ранее мы также писали, что выросшая без отца Аружан Джазильбекова призвала не жалеть слов любви для близких.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1962829-uh-kakaya-aruzhan-dzhazilbekova-v-bikini-sobrala-more-komplimentov-v-seti/