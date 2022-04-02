Билли Айлиш в наряде от Gucci на "Оскаре" стала мемом в Сети

Билли Айлиш. Фото: ABC / Contributor/ Getty Images

Известная американская певица Билли Айлиш появилась на церемонии вручения кинопремии "Оскар" в платье от Gucci. Ее наряд стал мемом в социальных сетях, пользователи принялись его обсуждать.

Айлиш получила заветную статуэтку за песню к новому фильму о Джеймсе Бонде. Наряд Билли, в котором она позировала перед камерами, развеселил некоторых пользователей Сети.

Певица предстала в одежде итальянского бренда Gucci - объемном платье в пол с оборками черного цвета. Билли стала мемом, ее платье сравнили с бумажной формой для кексов. Фотографии разлетелись в Twitter.

Некоторые пользователи посчитали, что выбранный наряд уродливый и выставляет фигуру Билли в невыгодном свете.

Напомним, что 94-я церемония главной кинематографической премии "Оскар" прошла 28 марта.

Мероприятие не обошлось без скандала. Голливудский актер Уилл Смит вышел на сцену и ударил комика Криса Рока. Последний пошутил о его супруге Джаде Пинкетт-Смит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1962448-billi-aylish-v-naryade-ot-gucci-na-oskare-stala-memom-v-seti/