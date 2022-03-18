"Очередное секси-платье": Жания Джуринская показала, как одевается во время беременности (видео)
Жания Джуринская заявила, что ей не нравятся наряды, которые обычно предлагают носить девушкам во время беременности. Актриса отметила, что хочет выглядеть сексуально даже в таком положении, и показала свой имидж, передает NUR.KZ.
"Я снова заказала секси-платья (уже их 6382 штуки у меня). Гормоны", - написала Жания в своем Instagram.
Она также продемонстрировала подписчикам свой выбор, надев полупрозрачное облегающее платье с открытым плечом и черными вставками в области груди и ягодиц.
"Очередное платье, которое я себе заказала. Я не знаю, я что, в Дубае живу, чтоб так выгуливать себя. Вот хочется мне, хочется. Вот так вот. Слов нет. Очередное секси-платье", - похвасталась актриса.
Второй ее наряд оказался слегка просвечивающим сарафаном с анималистичным принтом. Джуринская призналась, что ее мужу такая одежда не понравилась.
"Как вам платье? Данику не нравится, Даник говорит, что я... Я не буду говорить, что он говорит. Но оно очень красивое. Ну, по мне, оно прям очень женственное, очень сексуальное", - заявила Жания.
Напомним, ранее Жания Джуринская высказалась о прощении измен и переезде за мужем в аул. Она дала понять, что считает самым важным делом для женщины, вне зависимости от ее семейного статуса, самореализацию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1961415-ocherednoe-seksi-plate-zhaniya-dzhurinskaya-pokazala-kak-odevaetsya-vo-vremya-beremennosti-video/