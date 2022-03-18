"Очередное секси-платье": Жания Джуринская показала, как одевается во время беременности (видео)

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Жания Джуринская заявила, что ей не нравятся наряды, которые обычно предлагают носить девушкам во время беременности. Актриса отметила, что хочет выглядеть сексуально даже в таком положении, и показала свой имидж, передает NUR.KZ.

"Я снова заказала секси-платья (уже их 6382 штуки у меня). Гормоны", - написала Жания в своем Instagram.

Она также продемонстрировала подписчикам свой выбор, надев полупрозрачное облегающее платье с открытым плечом и черными вставками в области груди и ягодиц.

"Очередное платье, которое я себе заказала. Я не знаю, я что, в Дубае живу, чтоб так выгуливать себя. Вот хочется мне, хочется. Вот так вот. Слов нет. Очередное секси-платье", - похвасталась актриса.

Второй ее наряд оказался слегка просвечивающим сарафаном с анималистичным принтом. Джуринская призналась, что ее мужу такая одежда не понравилась.

"Как вам платье? Данику не нравится, Даник говорит, что я... Я не буду говорить, что он говорит. Но оно очень красивое. Ну, по мне, оно прям очень женственное, очень сексуальное", - заявила Жания.

Напомним, ранее Жания Джуринская высказалась о прощении измен и переезде за мужем в аул. Она дала понять, что считает самым важным делом для женщины, вне зависимости от ее семейного статуса, самореализацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1961415-ocherednoe-seksi-plate-zhaniya-dzhurinskaya-pokazala-kak-odevaetsya-vo-vremya-beremennosti-video/