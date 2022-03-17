Жания Джуринская высказалась о прощении измен и переезде за мужем в аул

Жания Джуринская и Данияр Хизметов. Фото: instagram.com/djurinskaya

Жания Джуринская ответила на вопросы, согласилась ли бы она переехать за мужем в аул и простила ли бы ему измену. Актриса также высказалась о своем замужестве и реализации в жизни, передает NUR.KZ.

Поклонники спросили знаменитость в Instagram, что бы она делала, если бы не вышла замуж. В ответ Жания дала понять, что считает самым важным делом для женщины самореализацию.

"Как бы замуж я вышла в 30 лет. И всегда что-то делала и по сей день занимаюсь своей реализацией, то есть брак никак меня не изменил и не повлиял на мой образ жизни. К примеру, скоро будет год, как я работаю над одним проектом. Сама его придумала и инвестирую в него сама, причем проект вообще не имеет отношения к творчеству.

Я вообще считаю, что в первую очередь ты обязана состояться в жизни, независимо от того, ты в браке или нет. Ведь каждая из вас талант", - заявила актриса.

Еще один фанат поинтересовался, переехала ли бы Джуринская за мужем в аул, если бы того требовала его работа.

"Он бы сам не поехал - это точно. Ему проще сменить работу", - убеждена будущая мать.

Она также резко высказалась по поводу прощения супружеской измены.

"Я ему не могу простить съеденный им мой блинчик, думаете, прощу измену?" - пошутила Жания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961200-zhaniya-dzhurinskaya-vyskazalas-o-proschenii-izmen-i-pereezde-za-muzhem-v-aul/