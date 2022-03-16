"Уят прилип": Say Mo взбодрила Сеть волнующими кадрами в прозрачном топе

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo заинтриговала своих фанатов, показав новые кадры в соцсети. Внимательные фанаты разглядели нечто интересное, передает NUR.KZ.

"Кто что заметил?" - спросила певица своих подписчиков.

На кадрах Say Mo покрасовалась перед камерой, приспустив на одно плечо черную рубашку, под которой виден синий прозрачный топ. Подписчики в Instagram озвучили свои версии увиденного.

"Пирсинг на соске. Это, наверное, больно?", "А я на подбородок смотрела, что-то он появляется и исчезает", "Два пирсинга заметил", "Кольцо на пальце?", "На ти**ке что-то прилипло", "Аа, смелость - просто космос", "Упс, я заметил пирсинг в нескромном месте", "Сначала не понял", "Господи, вы идеальны", "Твои груди - бомба", "Ногтей нет", "Икона", "Заметил, какие красивые у тебя глаза", - отметили они.

Say Mo. Кадр из видео: instagram.com/say_mo__

Артистка пояснила насчет подбородка.

"Вообще-то, там синяк", - заявила она.

Say Mo также ответила тому, кто заметил, что "что-то прилипло" к ее груди.

"Уят прилип", - остроумно заключила певица.

Отметим, что в начале прошлого года Say Mo сделала новую грудь. Ее грудь впечатлила размером фанатов. А недавно певица снялась полностью обнаженной на фоне природы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960988-uyat-prilip-say-mo-vzbodrila-set-volnuyuschimi-kadrami-v-prozrachnom-tope/