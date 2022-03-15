"Дерзкий образ": Маржан Арапбаева впечатлила фанатов сценическим нарядом

Маржан Арапбаева. Фото: instagram.com/arapbayevamarzhan

Казахстанская певица Маржан Арапбаева произвела на подписчиков большое впечатление, продемонстрировав новый образ. Ее сверкающее сценическое платье обсудили и верные поклонники, и "диванные стилисты", передает NUR.KZ.

"Сцена - это жизнь", - подписала Маржан опубликованное в Instagram видео.

На кадрах артистка позирует на камеру в золотистом платье в пол, удачно подчеркивающем ее подтянутую фигуру. Как известно, Маржан любит спорт и часто делится в соцсети кадрами из тренажерного зала, где оттачивает фигуру.

На видео Маржан щедро дарит воздушные поцелуи со сцены. Отдельного внимания заслуживает креативная прическа певицы.

Подписчики оставили свои отзывы. Они разделились на два противоположных лагеря, где одни не скупились на комплименты знаменитости, а другие остались недовольны ее новым образом.

"Люблю вас, Маржан", "Вам идет это блестящее платье", "Русалочкой стали", "Мощное блестящее платье", "Стиль поменяйте", "Фу", "Дерзкий образ", "Кокетка", "Куколка", "Супер", - отметили они.

Немногим ранее еще одно видео, которым поделилась певица, подверглось широкому обсуждению в Сети. Моралисты осудили танцующую с Алишером Каримовым Маржан, отметив, что замужней женщине не пристало так себя вести.

А однажды Маржан Арапбаеву обвинили в "ненатуральности". Певица ответила тем, кто заподозрил ее в пластике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960814-derzkiy-obraz-marzhan-arapbaeva-vpechatlila-fanatov-stsenicheskim-naryadom/