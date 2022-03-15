"Работаю над телом": 51-летняя Анита Цой раскрыла секрет молодости и красоты

Анита Цой. Фото: instagram.com/anitatsoy

51-летняя Анита Цой впечатлила своих подписчиков новым образом. Многие отметили, что на фото Анита вышла очень загадочной и невероятно красивой. Знаменитость поделилась секретом своей красоты, передает NUR.KZ.

Анита Цой опубликовала новые фотографии в Instagram. И рассказала историю, приключившуюся с ней.

"Друзья! Пытаюсь вернусь свое имя в Telegram. Оказывается мой ник уже кто-то занял", - рассказала она своим подписчикам.

После певица смогла вернуть себе ник, артистке уступила его девушка с таким же именем.

Поклонники порадовались за Аниту и высоко оценили ее образ на фото, который пришелся им по душе. Многие отметили, что 51-летняя знаменитость очень постройнела и превосходно выглядит.

"Роскошная женщина", "Анита, какая вы красивая", "Какой удивительный образ!", "Красотка, да и только", "Анита, так классно похудела!", "Вся такая загадочная, должна быть в женщине загадка и тайна тоже", "Изящная, утонченная, уютная", "Анита! Фотография просто невероятная!", "Красивая и вся воздушная", "Фея", "Хороша!" - отметили они.

Анита призналась, что усиленно занимается спортом и рада видеть результаты.

"Работаю над телом, не покладая рук и ног. Каждый день на спорте", - написала она.

Мы писали ранее, что Анита Цой поделилась детским снимком в день своего рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960789-rabotayu-nad-telom-51-letnyaya-anita-tsoy-raskryla-sekret-molodosti-i-krasoty/