Мейржан Туребаев и Дана Есеева показали себя в национальных нарядах и рассказали о Көрісу күні

Мейржан Туребаев и Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Казахстанская блогерша Дана Есеева и вайнер Мейржан Туребаев в преддверии Наурыза показали себя в национальных нарядах и рассказали о Көрісу күні, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Дана решила выложить серию фотографий, на которых она и ее супруг облеклись в разную традиционную казахскую одежду, и рассказать о национальном празднике, который отмечали накануне, 14 марта.

"Согласно традициям, в этот день принято посещать дома своих родственников, старших из своего рода, отдавать дань уважения и почтения. В этот традиционный день прощаются обиды и забывается вражда (так говорят). Это день приветствия - праздник братства, скромности и благотворительности.

В этот день младшие приветствуют старших, пожимают друг другу руки и обнимаются. Каждый год 14 марта казахстанцы по традиции надевают национальный костюм, поздравляют друг друга и говорят теплые пожелания: "Еще один год прошел, удачи в этом году!", - рассказала Есеева.

Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Напомним, ранее Дана Есеева рассказала необычную историю своего рождения и призналась, что хочет найти врача, принимавшего роды у ее матери. Многодетная мать также нашла связь между тем, как она родилась, и тем, как поступает в жизни.

Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Мейржан Туребаев и Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Мейржан Туребаев и Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Мейржан Туребаев и Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Мейржан Туребаев и Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960763-meyrzhan-turebaev-i-dana-eseeva-pokazali-sebya-v-natsionalnyh-naryadah-i-rasskazali-o-korisu-kuni/