"Чудо-женщина": Олеся Малинская похвасталась стройной фигурой в мини-бикини на пляже Дубая

Олеся Малинская. Фото: instagram.com/olesya_malinskaya

32-летняя инстадива и модель Олеся Малинская продемонстрировала фигуру в мини-бикини на пляже Дубая. Обладательница длинных ног и тонкой талии получила море комплиментов от своих фанатов, передает NUR.KZ.

В Instagram у Олеси Малинской 1,7 млн подписчиков. Отдыхающая в Дубае светская львица порадовала своих фанатов пляжными фотосессиями.

"Посылаю вам позитивные эмоции из Дубая. Наслаждаемся прекрасной погодой", - отметила она на своей страничке.

Похоже, у Малинской получилось поднять настроение своей аудитории.

"Какое чудесное видео, море пляж, забудешь о всем плохом сразу", "Отличное получилось видео, так захотелось в лето", "Как хорошо, что вы остаетесь на позитиве и радуете нас", - заявили ее фанаты.

Олеся Малинская. Фото: t.me/bestgirlfriendOM

В Telegram-канале Олеся опубликовала новые фотографии с пляжа. Подписчики оценили ее фигуру и эффектный купальник, не скупясь на комплименты.

"Конфетка", "Чудо-женщина, Олесенька, я восхищаюсь вами - и внешностью, и фигурой, и открытостью", "Красотка", "Секси", "Шикарная", "Невероятно красивая фигура", "Красивый купальник", "Классные фотки", "Без полотенца на общем лежаке?" - написали подписчики.

Олеся Малинская. Фото: t.me/bestgirlfriendOM

Ранее Олеся Малинская блеснула пышной грудью в монокупальнике и поразмышляла на тему отношений мужчины и женщины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960722-chudo-zhenschina-olesya-malinskaya-pohvastalas-stroynoy-figuroy-v-mini-bikini-na-plyazhe-dubaya/