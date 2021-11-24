"Талия с пальму": Олеся Малинская в монокупальнике блеснула пышной грудью

Олеся Малинская. Фото: instagram.com/olesya_malinskaya

32-летняя экс-модель, известная российская инстадива и дизайнер Олеся Малинская восхитила своих поклонников, продемонстрировав точеную фигуру в купальнике. Горячие фото Олеся сопроводила постом-размышлением, передает NUR.KZ.

Олеся Малинская поразмышляла об отношениях женщин с мужчинами.

"Знаете, с мужчинами как с прическами: если у девушки длинные волосы, она хочет короткие. Если прямые - завить, если кудрявые - выпрямить и т. д. А с мужчинами: если девушка одна, она хочет себе отношений! Если она в отношениях - хочет побыть одна!

То она хочет богатого, то, чтобы ее любили и "с милым рай в шалаше"! А я за то, чтобы была золотая середина в всем!" - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики согласились с ней и оставили свои восторженные отзывы, по достоинству оценив фигуру 32-летней Малинской.

"Вау, вы просто богиня красоты, фигура просто бомба", "У вас такой красивый купальник", "Купальник супер", "Очень красивая!", "Олеся, вы как всегда шикарно выглядите, вы мой идеал", "Какая у вас фигура", "Не могу не налюбоваться вами", "У вас нереальная фигура", "Просто огонь, настоящая модель", "Талия с пальму", "Нереальная красотка", - гласят комментарии верных фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1943651-taliya-s-palmu-olesya-malinskaya-v-monokupalnike-blesnula-pyshnoy-grudyu/