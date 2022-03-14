"Ах, какая женщина!": 36-летняя Бьянка в коротких шортах восхитила поклонников

Бьянка. Фото: instagram.com/biankarnb

36-летняя певица Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, сообщила о записи трека в новом тандеме. Фанаты не могли не отметить ее стильный наряд на опубликованном фото и отличную фигуру, передает NUR.KZ.

"Мы с одним крутым артистом записали хип-хоп трек. И очень скоро планируем релиз. Хотите послушать кусочек?" - отметила она на своей страничке в Instagram.

На фото Бьянка в спортивной двойке лимонного цвета. Особое внимание привлекли ее подписчиков короткие шорты. Они осыпали ее комплиментами и отметили, что с нетерпением ждут ее творческой новинки.

"Как красиво! Какой стильный лук", "Вот это я понимаю, красотка!", "А с кем трек исполнили? Можно ответить по секретику в личку. Ну очень интересно", "Слава Богу, вернулась и восстановилась", "Самая красивая певица", "Суперская", "Секси", "Похудела что-ли? Умница", "Ах, какая женщина!" - написали верные поклонники.

Отметим, что еще в декабре танец Бьянки пришелся по вкусу не всем ее поклонникам, некоторые отмечали, что их любимица сильно поправилась. Нелестные комментарии проскользнули в этот раз.

"Только попа, которая лучше, чем у Ким, куда-то делась", "Что-то старушка совсем сдала", - написали они.

Напомним, ранее Бьянка и Семенович представили новогодний трек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960512-ah-kakaya-zhenschina-36-letnyaya-byanka-v-korotkih-shortah-voshitila-poklonnikov/