"Видно, что поправилась": танец 36-летней Бьянки пришелся по вкусу не всем ее поклонникам

Бьянка. Фото: instagram.com/biankarnb

Белорусская и российская R&B-певица Татьяна Липницкая, известная под сценическим псевдонимом Бьянка, разместила новое видео в соцсети. Певица станцевала под музыку, однако не все оценили это, сетуя, что их любимица изменилась, передает NUR.KZ.

36-летняя Бьянка разместила кадры в Instagram. Исполнительница хитов "Про лето", "Спаси", "За тобой" раззадорила свою аудиторию танцем.

Подписчики оставили свои комментарии.

"Как всегда, пластична и невероятно чувственна", "Бьянка, в этом ваша фишка! И никогда не думайте о каких-то переменах с пластикой, вы красавица!", "Крутыха!! А музыка великолепна!!", "Бьянка у нас зажигательный лучик", "Ты крутая", "Супер", "А мне больше нравится, когда Бьянка попой своей красивой крутит!", "Нереалка", "Ну такой ремикс, пожалуй, тоже стоит на радио задействовать", "Сладкая карамелька", - написали восторженные фанаты.

Критикующие тоже не остались в стороне. Они посетовали, что Бьянка изменилась внешне.

"Я думал, кобура на ноге", "В этот раз тема трусов не раскрыта", "Зачем ты сделала лицо, для чего?", "Почему нигде не видно твоего живота? Раньше клипы, фигура класс. А сейчас что, жирок что ли появился?", "В ногах что, памперс?", "Явно видно, что поправилась", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948377-vidno-chto-popravilas-tanets-36-letney-byanki-prishelsya-po-vkusu-ne-vsem-ee-poklonnikam/