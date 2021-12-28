"Жаркий тандем": Анна Семенович и Бьянка представили премьеру новогоднего трека

Анна Семенович и Бьянка. Кадр из видео: instagram.com/biankarnb

Анна Семенович и Бьянка записали совместный трек, премьеру которого представили своим фанатам. Многие отметили, что песня зажигательная и как раз подходит для встречи Нового года, но как всегда не обошлось без критики, передает NUR.KZ.

"Мы с Бьянкой приготовили для вас Новогодний подарок. После прослушивания песни волна позитива и удачи влетит в вашу жизнь. Всем чудесного настроения, и пишите как вам наш дуэт?" - написала Анна Семенович в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

На видео артистки в образах Снегурочек поют, сидя возле елочки. На кадрах есть и главные атрибуты Нового года - оливье и мандарины, о которых упоминается в веселой песне.

Подписчики оценили неожиданный дуэт и оставили свои отзывы. Многих разочаровало, что трек длится всего одну минуту.

"Здорово, красиво, хорошего зимнего настроения!", "Девчонки, вы классные, спасибо за веселую песню", "Классная песня. Уже чувствую, что буду под нее зажигать на Новый год", "Задорная песенка", "Бьянка Мороз и Снегурочка Семенович - жаркий тандем", "Такая песня заслуживает клип", "Ух, Снегурочки", - отметили фанаты.

Нашлись и те, кому песня не показалась интересной.

"Старые девы", "Какое-то кривляние постоянно", "Мало эротизма", "Как-то не айс, с голосом совсем проблемы", "Шузы кадр не украшают", "Си**стые тети", - написали критикующие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1948950-dve-mandarinki-anna-semenovich-i-byanka-predstavili-premeru-novogodnego-treka/