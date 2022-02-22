"Не было денег на продукты": Жазира Байрбекова рассказала о "постыдном" проступке

Жазира Байрбекова. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Отечественная певица Жазира Байрбекова рассказала об инциденте, который произошел в ее жизни. Артистка призналась, что вcпоминает об этом со стыдом, передает NUR.KZ.

Жазира поведала давнюю историю из своей жизни. В то время они с супругом Жанболатом Ербатыровым были совсем молоды.

"Тогда я была беременна, носила под сердцем Казбека. Жанболат работал во Дворце школьников. Я студентка. Уже несколько месяцев задерживали заработную плату. Не было денег на продукты. Уже два-три дня, как мы питались только яблоками, которые собирали в горах", - рассказала она.

Артистка помнит все, что произошло с ней в те дни.

"В то время мы снимали комнату у хозяйки - одной русской бабушки. Однажды она пожарила картошку с мясом. Мне до слез захотелось попробовать это блюдо, пленительный запах которого чувствовался по всему дому.

Когда бабушка пообедала и вышла на улицу, я не выдержала и украла несколько долек жареного картофеля. Вспоминаю сейчас и мне стыдно за это. Я прошу прощения у Аллаха за эту провинность.

В тот вечер Жанболат вернулся домой не с пустыми руками. Я увидела его еще в окне, идущего с булкой хлеба и дыней в руках. Я была несказанно рада этой булке хлеба и дыне, испытала настоящее счастье. Это был 1996 год", - призналась певица.

Растроганные подписчики оставили свои отзывы и вспомнили, какие трудности выпали на их долю.

"Жазира, это не то, чего нужно стыдиться. Все мы прошли через трудности 90-х годов", "Нам тоже было нелегко, но зато мы знаем цену всему, что имеем", "Дорогая моя, у меня аж сердце разболелось", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1957286-ne-bylo-deneg-na-produkty-zhazira-bayrbekova-rasskazala-o-postydnom-prostupke/