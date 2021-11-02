"Услышала новость о своей смерти": Жазира Байрбекова рассказала о проделках недругов

Жазира Байрбекова. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Отечественная певица Жазира Байрбекова вспомнила курьезный случай из жизни. Неизвестные распространили в Сети ложную информацию о ее смерти, что заставило поволноваться знакомых и поклонников певицы, передает NUR.KZ.

Жазира Байрбекова дала интервью Жулдыз Абдукаримовой в программе "Жұлдыздың жарында".

"Месяца три-четыре назад услышала новость о своей смерти. Я удивилась и подумала, кому это надо. Распространилась эта информация в соцсетях, через мессенджеры. После этого я даже стала стыдиться выходить на публику.

У каждого человека есть недруги, которые не могут перенести их радость и успех. Мне начали писать в директ, в WhatsApp, писали, что рады услышать о том, что я оказалась жива. Даже незнакомые люди переживали за меня.

Так что те люди, которые желали мне зла, наоборот, дали мне возможность прочувствовать любовь своего народа. Я плакала в тот момент. Ведь добрые люди искренне молились за меня", - вспоминает Жазира.

Певица также рассказала, что испытала большую поддержку поклонников, когда попала в аварию. Это было несколько лет назад. Последствия ДТП отразились на здоровье артистки, так что Жазире до сих пор приходится лечить позвоночник.

"Был гололед, мы ехали на джипе и вылетели на обочину, попали в большой сугроб, это нас спасло. Машина перевернулась, нам удалось выжить. Этот снежный сугроб нас спас, если бы машина перевернулась хотя бы на метр дальше, то сидящие в ней не спаслись бы. Я чувствую, что Бог оберегает нас", - поведала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1940151-uslyshala-novost-o-svoey-smerti-zhazira-bayrbekova-rasskazala-o-prodelkah-nedrugov/