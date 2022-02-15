"Что за Русалочка?": Альмира Турсын восхитила Казнет подтянутой фигурой в бикини

Альмира Турсын. фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын, воплотившая на экране образ бесстрашной царицы Томирис, поделилась пляжным фото. Фанаты, очарованные ее красотой, не поскупились на лестные отзывы, передает NUR.KZ.

Актриса отметила, что до весны остались считанные дни, а значит необходимо заняться своим преображением.

"Хватит лежать, сидеть, есть, толстеть", - говорю я себе! Эээх… Как там было: питание, режим и спорт? 10 тысяч шагов, утренние прогулки, откажусь от мучного и сладкого, почаще буду играть в сквош, вернусь на танцы.

Пока план такой. А как вы экстренно стройнеете?" - спросила она своих подписчиков в Instagram, опубликовав пляжное фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Фанаты, забыв о своем рецепте стройности и красоты, оставили свои восхищенные отзывы.

"Что за Русалочка?", "Ох, вот это фигура! Какая красивая", "Зачем вам худеть, у вас хорошая фигура", "Вы красавица, Альмира", "Вы прекрасны и сексуальны", "О, моя Томирис", "Афродита - богиня плодородия, вечной весны и жизни!", "Просто нет слов", - написали подписчики.

Напомним, Альмира Турсын рассказала о разводе с мужем. Ранее актриса примерила гангстерский стиль и удивила поклонников, став блондинкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956229-chto-za-rusalochka-almira-tursyn-voshitila-kaznet-podtyanutoy-figuroy-v-bikini/