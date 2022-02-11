"Ничего не крал, но ее украл бы": Бибигуль Актан вновь переполошила соцсети сексуальными фото

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Казахстанская актриса Бибигуль Актан в очередной раз вызвала переполох в соцсетях, опубликовав несколько откровенных фотографий, демонстрирующих ее декольте. Звезда заранее попросила "убрать "уятменов" от экранов", передает NUR.KZ.

"Фотографии с новой стрижкой будут позже. А пока еще несколько фотографий в образе "наяды". Вы знаете, кто такие наяды? А каких еще мифических существ вы знаете?" - написала Бибигуль в своем аккаунте Instagram, приложив несколько фотографий.

Верные поклонники заявили, что ничего предосудительного в таких красивых снимках актрисы нет.

"Прекрасно! И все в рамках нормы. "Уятмены" задохнутся, даже если вы пятку оголите", "Потрясающей красоты фотошедевр! Супер!", "Бесподобная Бибигуль", "Бибигуль, рад был бы пригласить в свою студию, познакомиться, пообщаться и сделать красивые фотографии", "Я такой красивой казашки никогда не видел", "Очень красиво! Прям сюжет для написания картины. Жаль, что я не художник", "Ничего не крал, но ее украл бы", - восхитились они.

Одного "уятмена" Бибигуль все же поймала.

"Эх, Бибигуль, Бибигуль, зачем такие фото вкладываешь, ты и так красивая! Будь, пожалуйста, скромнее!" - потребовал представитель "полиции нравов".

Молчать актриса не стала.

"Ага! Вот и "уятмен". Кто спрашивал?" - прокомментировала она.

Напомним, ранее мы писали, что Бибигуль Актан показала неожиданный новый образ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1955650-nichego-ne-kral-no-ee-ukral-by-bibigul-aktan-perepoloshila-sotsseti-seksualnymi-foto/